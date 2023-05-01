Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Kur'an-ı Kerim Meal Yarışması

Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde Kur'an-ı Kerim meal okumaları sonrası Meal Yarışması düzenlendiği bildirildi.

Okul Müdürü Fazlı Karabulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okulumuz öğrencileri arasında Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim hatim programı yanı sıra, meal okuması gerçekleştirilmiştir. Meal okumaları sonrası Meal Yarışması yapılması planlanmıştır. Meal Yarışmasının birinci etabı ve final yarışması gerçekleştirilmiştir. Yarışma sonucunda 11/A sınıfından Abıde Jan Askaryar birinci, 9/B sınıfından Büşra Erkeler ikinci ve 11/A sınıfından Arzu Şimşek üçüncü olmuştur. Dereceye giren öğrencilerimizin ödülleri düzenlenen törende takdim edilmiştir. Kaybedeni olmayan bu güzel etkinlikte emeği geçen okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Emine Kurt, Fatma Acar, Vildan Çetinkaya Yağcı'ya, etkinliklere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.