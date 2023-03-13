Kütahya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Viyana'da

Kütahya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanlarından 10 kız öğrenci 2 öğretmen refakatinde yurt dışı hareketliliğinin ikinci kısmında Avusturya'nın Viyana kentinde üç haftalık staj çalışması ve kültür gezisi gerçekleştiriyor.

Okul Müdürü Fazlı Karabulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2020 yılı teklif çağrısı döneminde hazırlanarak Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2020-1-TR01-KA102-082881 numaralı “Kızlarımız Avrupa Stajıyla Dezavantajlarından Kurtuluyor” başlıklı proje kabul edilmiş ve 50 bin 656 Euro hibe almaya hak kazanmıştı. Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle proje faaliyetleri zorunlu olarak ertelenmiş ve şartların uygun hale gelmesiyle proje çalışmaları tekrar başlamıştır. Bu proje çerçevesinde okulumuzda hasta ve yaşlı bakımı ve çocuk gelişimi alanlarında mesleki eğitim gören 10 kız öğrencimiz 2 öğretmen refakatinde Almanya'nın Reckinghausen kentinde daha önce 1-21 Ocak 2023 tarihleri arasında üç haftalık staj çalışmalarına katıldılar. Yurt dışı hareketliliğinin ikinci ve son kısmında ise 05-25 Mart 2023 tarihleri arasında okulumuz Çocuk Gelişimi ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanlarından 10 kız öğrencimiz 2 öğretmenimiz refakatinde Avusturya'nın Viyana kentinde bir taraftan üç haftalık staj çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer taraftan da kültür gezilerini yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin yurt dışında edindikleri mesleki deneyimlerini ve gözlemlerini meslek hayatlarında en iyi şekilde kullanacaklarına inancımız tamdır. Bu vesile ile okulumuz öğrencilerine ve bizlere bu imkanı sağlayan Türkiye Ulusal Ajansına, proje süresince idari ve teknik desteğiyle her zaman yanımızda olan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin evlerindeymiş gibi hissetmeleri için her konuda yardımcı olan yurt dışı proje ortağı kurumlarımıza, öğrencilerimizin mesleki anlamda ve iyi birer vatandaş olarak yetişmeleri için çaba sarf eden yönetici ve öğretmenlerimize şahsım ve okulumuz adına teşekkür ediyorum" dedi.