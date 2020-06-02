Kütahya Canlı Hayvan Pazarı 3 ay aradan sonra tekrar açıldı

Tavşanlı yolu Bölücek mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Pazarının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Hayvan Pazarı açılışının Kütahya'ya ve yetiştiricilere hayırlar getirmesini temenni etti.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Alim Işık, açılış öncesi Hayvan Pazarının detaylı ve yoğun bir şekilde dezenfekte edildiğini, giriş ve çıkışların kontrol altında olduğunu ifade etti.

Işık,” Maskesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temininde bulunuyoruz. Çünkü vatandaşlarımıza hizmet etmek bizler için büyük bir onur. İnşallah Tarım İl Müdürlüğümüz ile beraber değerlendirip bundan sonra pazar sayısını iki güne çıkartmayı planlıyoruz. Çünkü haftada bir olduğunda sıkışıklık oluşuyor. Başka şehirlerde yapılıyorsa neden Kütahya'da da yapılmasın? Hangi günün daha uygun olacağını siz hemşerilerimiz ile birlikte belirlemek istiyoruz. Açılışını yaptığımız pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı kazançlar versin. Herkesin emeğini koruyacak, hakkıyla ve helaliyle alışveriş yapabileceği bir pazarda sizleri tekrar buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Merkez Kur'an Kursu yöneticisi Turhan Bayatlı, Canlı Hayvan Pazarının açılış duasını yaptı.

Daha sonra Belediye Başkanı Alim Işık, hayvan yetiştiricisi ve üreticisi vatandaşları ziyaret ederek “hayırlı işler” temennisinde bulundu. Başkan Işık, ayrıca pazarda yer alan sosyal tesis ve padoklarda incelemelerde bulunup, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler hakkında Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan'dan detaylı bilgi aldı.