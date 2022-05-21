Kütahya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, “Emzirme Danışmanlığı ve Anne Sütü” eğitimleri

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kurumumuzda anne ve bebeğe müdahalede bulunabilecek personellere yönelik olarak 20 saatlik Emzirme Danışmanlığı ve Anne Sütü Eğitimlerinin 17 saatlik online eğitimi tamamlanıp 3 saatlik yüz yüze eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın, Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Şubesinden Merve Çakır Yıldırım tarafından gerçekleştirilmiştir” denildi.