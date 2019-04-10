Kütahya Ceza infaz Kurumu'ndan şehit ailesine ziyaret

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu'nca, şehit Hasan Kahraman'ın ailesinin ziyaret edildiği bildirildi.

Şehit Hasan Kahraman'ın ailesine yapılan ziyarete Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, Cezaevi Müdürü Kasım Demiralp ve cezaevi görevlileri katıldı. Duygulu anların yaşandığı ziyarette konuşan Savcı Hamedi, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur” dedi.

“Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz” diyen Hamedi,” Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız” ifadeylerini kullandı.

Şehit ailesi de Kütahya E Tipi Ceza İnfaz Kurumunun yaptığı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetleri dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler. Yapılan ziyarette şehide dualar okunarak plaket takdim edildi.