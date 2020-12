Kütahya çiftçisine 3 milyon TL'lik destek

Doğal afetlerden zarar gören Kütahyalı çiftçiler için 3 milyon TL'lik destek ödemesinin onaylandığı belirtildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, üreticilerin don ve dolu nedeniyle zarar görmesi gördüğünü, yaptıkları girişimler sonucu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 3 milyon TL'lik destek verildiğini duyurdular.

Yapılan ortak basın açıklamasında, "Başımızın tacı kıymetli çiftçilerimizin her daim yanındayız. Onların sevinciyle seviniyor, üzüntüsüyle hüzünleniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; AK Parti Hükümetlerimiz tarafından 'Tarıma yatırım yarına yatırımdır' anlayışıyla verilen tarımsal destekler kapsamında ilimize 2003-2019 yılları arasında toplam 1 milyar TL destek sağlanmıştır. Coğrafi işaret tescilli vişneleriyle ünlü güzel şehrimizde yılda 26 bin ton vişne üretimi yapılıyor. Fiğ tohumu üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. 25 ürünün üretiminde ise ülkemizde ilk 10 il arasındayız. 2004 yılında, 130 bin 503 olan büyükbaş hayvan sayımız bugün 203 bine, 2004 yılında, 350 bin 425 olan koyun-keçi sayımız ise bugün 563 bine yükselmiştir. Bizler daima her zaman ve koşulda çiftçimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Pek çok ilimizde olduğu gibi Kütahyamız'da da 2020 Mayıs ayının son haftasında havaların soğuması kaynaklı yaşanan zirai don olayı sebebiyle ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçilerimizle birlikte hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık. Konuyu ilk andan itibaren yakından takip ettik. İlgili kurumlarımız tarafından hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından, gerekli girişimlerde bulunduk. Ve çalışmalarımız neticesinde, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığımız tarafından Kütahyamız'da yaşanan don olayına yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze gönderilen 3 milyon TL'lik ödenek hasar oranlarına göre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize aktarılmıştır. Çiftçimize bir nebze de olsa fayda sağlayacak olan ödemeler birkaç gün içerisinde zarar gördüğü tespit edilen çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. AK Parti Kütahya olarak, öncelikli hedefimiz vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek hizmetleri ilimize kazandırmaktır. Çalışmalarımızı çözüm odaklı olarak planlıyoruz. Asıl hedefimizden bizi uzaklaştıracak, hemşehrilerimizin huzurunu bozacak, malayani sözlerle vaktimizi heba etmeden, şehrimizin faydasına olan işlere imza atmak üzere gece-gündüz durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. İnşallah Kütahyamız'a kısa zamanda kırsal kalkınma projelerine yönelik daha da güzel müjdeler vermeyi temenni ediyoruz. Her zaman üretmenin azmi ve gayreti içinde olan çiftçilerimizi gönülden destekliyoruz" denildi.