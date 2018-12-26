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Kütahya çinisi, TASCA Forumu'nun katılım hediyesi oldu

Antalya’da düzenlenen ’4.

Antalya'da düzenlenen '4. Uluslararası TASCA Forumu'nun katılım hediyesi Kütahya çinisi oldu.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve İslam Dünyası'nın farklı coğrafyalarından çok sayıda akademisyen, STK ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı '4. Uluslararası TASCA Forumu, 'İslam Dünyası'nda ortaklık ve kalkınma' teması ile Antalya'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Uluslararası TASCA Ödülleri'nin de sahiplerini bulduğu Forum'da, Türkiye'den Beyazay Derneği de ödül aldı.


Bu arada, Kütahyalı çini sanatçısı Özlem Camköz'ün eserleri, katılımcılara Uluslararası 'TASCA Ödül'ü olarak takdim edildi.


Aralarında Mustafa Karaağaç tasarımı da olan sanatçı Özlem Camköz'ün çinileri, foruma katılanlar tarafından ilgi gördü.

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