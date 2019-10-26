Kütahya Domaniç'te doğa yürüyüşü

Sağlıklı beslenme ve hayat tarzını teşvik etme, yaşamın her alanında ve her yerinde fiziksel aktiviteye katılımı artırmak için Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Masadan doğaya' projesi kapsamında Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

'Sağlık için hareket' sloganıyla düzenlenen yürüyüş programına, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Domaniç Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile sporcular ve öğrenciler katıldı.

Hemit Dede'den başlayan parkurda Kaşalıç Mevki, Alibey Çeşmesi, Pazaralanı, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kocayayla'ya kadar yürüyüş gerçekleştirildi.