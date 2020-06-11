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Kütahya Domaniç'te dolunun verdiği zarar gün yüzüne çıktı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı tarlalardaki mahsullere zarar verdi.


İlçe esnaflarından İsmail Ölmez'in ise aracının tavanı doludan zarar gördü. Kalorifer dairesi sular altında kaldı. Bahçedeki ağaçlardaki meyveler döküldü. İsmail Ölmez, “Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 30 yıldır Domaniç'teyim ilk defa bu kadar uzun süre dolu yağışı oldu. Kalorifer daireme dolan suyu iki günden beri boşaltmaya çalışıyorum” dedi.


Domaniç Hasantepe Mahallesi Muhtarı Halil Gündoğdu'nun avlu duvarı yıkıldı, kömürlük ve kalorifer dairesi sular altında kaldı. Muhtar Halil Gündoğdu, “Bizim eve her yağmurda sel basar ancak bu kadar dolu ilk defa yağıyor. Hem evimin avlu duvarı göçtü, hem yeni aldığım kömür sular ve dolu altında kaldı. Kalorifer dairemi de su bastı” diye konuştu.


Vatandaşlardan Hayrettin Haliş, “60 Yaşındayım böyle bir dolu yağışı görmedim. Bu bir afattır. Tüm sebze ve meyveler mahvoldu. Bende annemle birlikte en azından sokakları süpürelim diye çıktık” şeklinde konuştu.

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