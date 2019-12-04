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Kütahya Domaniç'te kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.


Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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