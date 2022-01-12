Kütahya Domaniç'te kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Edinilen bilgiye göre, bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde, öğleden sonra başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri ise ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor.