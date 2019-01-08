Kütahya Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanma

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Domaniç-İnegöl Karayolunun bazı bölgelerinde tek şerit olarak hizmet veriyor.

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.