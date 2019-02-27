Kütahya Domaniç'te kar yağışı ve tipi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve sabaha kadar etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Sis ve gizli buzlanma özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yolda sis ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri ise buzlanma yaşanan yolda tuzlama çalışması başlattı.