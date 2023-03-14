Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 7 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç'in İnegöl-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan Muammer Dursun yönetimindeki 16 ATB 660 plakalı otomobil ile Semiha Tunç'un kullandığı 43 ACP 562 plakalı otomobil, Jandarma kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.N.Y., E.C., F.N.K., B.D. ve A.C. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.