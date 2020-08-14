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Kütahya Dumlupınar stadı denetlendi

Kütahya Dumlupınar Stadyumu çevresi, tribünleri, soyunma odaları ve zemini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bağımsız Denetçisi Gökhan Şimşir tarafından denetlendi.


Denetçi Gökhan Şimşir tarafından tespit edilen eksikler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine bildirilirken, hazırlanacak rapor TFF tarafından önümüzdeki günlerde Belediye Kütahyaspor'a tebliğ edilecek.


Denetçi Şimşir, bu haliyle Dumlupınar Stadı'nda maçların oynanamayacağını belirtirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, Belediye Kütahyaspor'un bu sezon maçlarını Dumlupınar Stadı'nda oynaması için hızlı bir şekilde eksikliklerin giderileceğini belirttiler.


Dumlupınar Stadı'nda yapılan denetlemede, Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüp Müdürü, ASKF Başkanı Murat Cengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Spor Şube Müdürü Halil Girgin, Tesisler Şefi Ayşen Sarımehmet, İnşaat Teknikeri Ertuğrul Kartal ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hazır bulundular.

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