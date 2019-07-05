Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 27 Yaşında

yılını kutluyor.

3 Temmuz 1992'de Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu başkanlığındaki 17 milletvekili, Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi adında bir üniversite kurulmasına ilişkin tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuşlar, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Üniversite resmi olarak kurulmuştu.

Daha öncesinde Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne bağlı olarak kurulan Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu, Kütahya'nın ilk yükseköğretim kurumu olarak Zafer Meydanı yakınlarındaki binasında eğitime başladı. O gün kurulan yüksekokul daha sonra fakülteye dönüştürülmüş, Dumlupınar Üniversitesinin kurulmasıyla bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak Rektörlüğe bağlanmıştı.

Konuyla ilgili Rektörlükten yapılan açıklamada; “Geçen 27 yılda Kütahya'nın ve ülkemizin gelişmesi için yüz binlerce insanı yetiştiren, yaptığı çalışmalarla ülkemizin bilimsel birikimine katkılar sunan, kullandığı teknolojiler ve yaptığı araştırma geliştirme etkinlikleriyle çağın gerekliliklerini yerine getiren ve yaptığı uluslararası anlaşmalarla adını tüm dünyaya duyuran Dumlupınar Üniversitesi, "Değer Katan Üniversite" sloganıyla yürüttüğü tüm eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda sürdürmeye devam edecek” denildi.