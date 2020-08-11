Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden açıklama

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü, 'Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Alımı' ile ilgili tüm iş ve işlemler iptal edildiğini duyurdu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 08/07/2020 tarih ve 31179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan akademik personel alım ilanlarımız arasında yer alan Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu alımı ile ilgili tüm iş ve işlemler iptal edilmiştir. Süreç hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.