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Kütahya Dumlupınar Üniversitesine yeni fakülte

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı bildirildi.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında 1157 sayılı karar uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulması hükme bağlandı.


Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulmasının Dumlupınar Üniversitenin eğitim kalitesine büyük katkısı olacağını belirten Üniversite, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve Senato üyelerine, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yönetimine teşekkür ederek, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Üniversiteye ve Kütahya'ya hayırlı olmasını dilediler.

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