Kütahya E-Tipi Cezaevinden kitap bağışı kampanyası

Yapmış oldukları üretim ve çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Kütahya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, barındırdığı tutuklu hükümlü ve görevli personelleri ile yardım kampanyalarına bir yenisini ekleyerek kitap bağışı kampanyası düzenledi. Tutuklu ve hükümlülerin de gönüllerinden koparak yaptıkları kitap bağışına kurum personeli ve yönetiminin de destekleriyle toplanan bin 150 kitap Kütahya E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit kampanya sürecini başlatan Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi ve Kurum Müdürü Kasım Demiralp'e teşekkür ederek, bağışlanan kitapların, alt sosyo-ekonomik düzeyde belirledikleri Mehmet Çini, Mehmet Akif Ersoy ve Şair Şeyhi İlkokullarına verileceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürü Ömer Turan'da yapılan bağıştan memnuniyetlerini dile getirerek bağış yapılan kitapların dağıtımını sevgi evlerinde kalan çocuklara bizzat yapacağını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, Kütahya Ceza İnfaz Kurumunun farklı niteliklere sahip olduğunu, tutuklu hükümlü ve personeliyle aile ortamında yaşam sürüldüğünü belirterek; “Cezaevimizde yapılan bu anlamlı kampanyaya çok yüksek katılımın gerçekleşmiş olması bizleri mutlu etti. Kampanyaya katılımda bulunan hükümlü-tutuklu ve cezaevi personelinin hepsine teşekkür ederim" dedi. Hamedi, Kitap bağış kampanyasına maddi destek veren ve yapmış olduğu tabloları da bağışlayan hükümlü Caymaz Kaplan'a tüm mahkumlar adına teşekkür belgesi verdi.

Düzenlenen törene Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, Kurum Müdürü Kasım Demiralp, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürü Ömer Turan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek, İl Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Habip Ateş, Ceza İnfaz Kurumu Personeli ile kitap bağışında bulunan tutuklu ve hükümlüler katıldı.