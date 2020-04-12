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Kütahya Emet'te orman yangını

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar karaçam ormanı zarar gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar karaçam ormanı zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Emet Günlüce köyü çökren mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına ilk olarak Günlüce köyü vatandaşları tankerlerle müdahale etti. 112 ekiplerinin aranmasından sonra yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Emet Belediyesi ve Emetbor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Emet ilçe jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangında 2 hektar karaçam ormanının zarar gördüğü açıklandı.

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