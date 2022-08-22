Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden 2022 yılında 536 operasyon

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında,” Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerimizce 1 Ocak 2022-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, TCK 190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak, TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve 2313 S.K.M (İzinsiz Kenevir Ekimi Yapmak) suçlarıyla ilgili olarak,536 operasyonel çalışma icra edilmiş, gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 38 şüpheli şahıs tutuklanmış, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış,156,37 gram kubar esrar, 84,04 gram toz esrar, 100,97 gram reçine esrar, 160 miligram likit esrar,161,7 gram scanc, 0.78 gram kokain, bin 187,25 gram bonzai, 3 bin 166,73 gram metamfetamin, bin 62 miligram likit metamfetamin, 15,22 gram afyon sakızı, 933 adet ecstasy, 9 bin 944 adet sentetik ecza, 37 kök kenevir bitkisi, 16 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 186 adet mermi, fişek ele geçirilmiştir. Kütahya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlulara mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.