Kütahya erik üretimi yüzde 11,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre; Kütahya'da erik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 azalarak 3 bin 539 ton gerçekleşti.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 1,2'sini karşılayan Kütahya'nın en fazla erik üretimi yapan 21. il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol” Kütahya'da erik üretiminin en fazla olduğu 5 ilçe sırasıyla Gediz bin 204 ton, Simav bin 44 ton, Tavşanlı 458 ton, Merkez ilçe 324 ton ve Pazarlar 250 ton 'dur. Kütahya'da, erik üretiminde ağaç başına ortalama verim en fazla 40 kilogram ile Gediz ve Simav ilçelerinde, en az 7 kilogram ile Altıntaş ilçesindedir. Ege Bölgesi illeri arasında ise en fazla erik üretimine sahip il 14 bin 68 tonluk üretimle Manisa olurken, en az erik üretime sahip olan il ise 948 tonla Uşak'tır. Kütahya Ege Bölgesi illeri arasında 6.il konumundadır” dedi.