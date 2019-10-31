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Kütahya Esnaf Derneği'nden Vali Toraman'a ziyaret

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman’ı ziyaret etti.

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ömer Toraman'ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Başkan Özdemir, dernek olarak ilin kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.


Özdemir, "Yeni kurulan bir derneğiz.Bizler, esnaf kardeşlerimizin ticari, ekonomik, hukuki, ahlaki ve kültürel içerikli herhangi bir sorunla karşılaşıldığında kamu kurum ve kuruluşlarla problemin çözümü için diyalog kurmak istiyoruz. Ticaret ve esnaf odalarıyla iş birliği yaparak ilimizle ilgili sosyal ve kültürel projeler üretmek istiyoruz. Bizlere siyasi ve ticari sahada üzerimize bir görev düştüğü taktirde Kütahyamızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.


Vali Toraman, Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, derneğin bir ön önce başarılı projelere imza atması temennisinde bulundu.

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