Kütahya, 'Evde Kal'ıyor

Kütahyalılar, yeni tip Korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrısına uydu, sokaklar boşaldı.

Kütahya halkı, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi ve vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları uyarılarını dikkate alıp evden çıkmadı.

Yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına kulak veren vatandaşların sokağa çıkmadığı Kütahya'da şehrin en işlek caddeleri boş kaldı.

Kütahya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Evde kaldığınız için teşekkür ederiz.Biz sizin için çalışıyoruz.Lütfen evde kalmaya devam edelim" denildi.