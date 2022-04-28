Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi'nde “Deprem Anı ve Tahliye” tatbikatı

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi hizmet binasında görevli tüm personelin katılımıyla deprem anı ve bina tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

40 saniye süren deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen tatbikatın ilk aşamasında, düşen nesne ve cisimlerden korunmak amacıyla sağlam bir eşyanın yanında çök kapan tutun hareketi icra edildi. Sarsıntının bittiği ikinci aşama da ise acil durum planında belirlenen tahliye güzergahı dikkate alınarak güvenli bir şekilde bina tahliyesi gerçekleştirildi.

Bina tahliyesinin ardından tüm personel güvenli alan olarak belirlenen acil durum toplanma alanında bir araya geldi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından tatbikat sona erdi.