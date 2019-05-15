Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Hemşireliği eğitimi tamamlandı

Dönem Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının sona erdiği bildirildi.

Nisan ayında başlayan, Antalya, Balıkesir, Uşak gibi değişik il ve ilçelerden gelen sağlık çalışanlarının katıldığı; Sağlık Bakanlığının belirlediği ve uluslararası standartlarda geçerliliği olan Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kursu; Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik, Başhekim Yardımcısı Dr. Neslihan Ünal ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel'in katıldığı kapanış programıyla katılımcılara belgeleri teslim edilerek sona erdi.