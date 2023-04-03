Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pembe Kod tatbikatı

Tatbikat Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ahmed Arif Uzun başkanlığında, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün ile Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel tarafından koordine edildi.

“Pembe Kod”

Pembe Kod, Hastanede tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.