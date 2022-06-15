Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürekli işçiler göreve başladı

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Temizlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı / Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Şoför mesleklerinde göreve başlayan personelle bir araya gelen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, “Hepimiz hastanemizin parçasıyız. Sağlık hizmetinin kalitesi ve devamlılığı için hepimizin fedakarca ve saygı, sevgi, hoşgörü temelinde çalışmalarımızı yürütmek temel hedefimiz olmalıdır. Sizlerin de bu hedefler doğrultusunda bizlere güç vereceğinizi düşünüyoruz. Heyecanınızı hissediyoruz ve bu heyecanın diğer personelimize de heyecan vermesini umar, yeni görevlerinizin hepinize hayırlı olmasını dilerim” dedi.