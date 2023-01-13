Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde hastalar için moral gecesi

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Dernek Başkanı Hatice Yakar tarafından FTR Ek Hizmet Binasındaki hastalara yönelik organize edilen moral gecesinde, Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış ve Yerel Sanatçı Aşık Mustafa Sarı bölgenin farklı türkülerini ve eğlenceli müzikleri seslendirdi.

Hastaların yoğun ilgi gösterdiği müzik dinletisine, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. İbrahim Aslan, Müdür Yardımcısı Musa Durmuş ve personeller katıldı.

Hastalar, gerçekleşen konseri beğendiklerini ve eğlenceli bir akşam geçirdiklerini ifade ettiler.