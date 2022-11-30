Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde hastalara müzik dinletisi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu ve ekibi tarafından planlanan, Kütahya Halk Eğitim Merkezi desteği ile Usta öğretici İbrahim Çetin tarafından düzenlenen müzik dinletisi programına Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Akay, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel ile Müdür Yardımcıları katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Aliustaoğlu program öncesinde yaptığı açıklamada,” Bizler hekim olarak, kanser hastalarının sadece tedavilerini yapmıyor, onların psikolojik durumlarıyla da ilgileniyoruz. Onların ruh durumlarının iyi olması bizim açımızdan önemli. Bu hastaların tedavi uyumlarını da artırıyor. Müzik tedavisi aslında Hipokrat zamanından beri bilinen bir şey. Biz burada müzik terapisi uygulamıyoruz, hastaların bir süre güzel vakit geçirmesini sağlıyoruz. Bu etkinlikle insanların gönlüne, kalbine inmeye çalışıyoruz. Moral ve motivasyonlarının yüksek olmasının tedaviye olumlu yansımaları olmaktadır” dedi.

“Bu tür organizasyonların ayda bir defa olsun yapmayı planlıyoruz”

Diğer hastaların rahatsız edilmeden, hastaların tedavilerinde aksama olmadan yapılan etkinlikte konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, “Sizlerin moral ve motivasyonu yüksek olarak, en iyi şekilde tedavinizi almanız çok önemli. Bu tür organizasyonların ayda bir defa olsun yapmayı planlıyoruz. Organizasyonunun yapılmasında emeği geçen başta Dr. Mehmet Hocam olmak üzere ekibine ve Kütahya Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinde İbrahim Çetin ‘e verdiği destek için çok teşekkür ediyor, hepinize acil şifalar dileyerek, iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Gönüllerince eğlenen hastalar ve personel hareketli müziklere eşlik eden hastalar ise, “ Müzik dinletisi bize iyi bir moral kaynağı oldu. Çok memnun kaldık. Güzel dinlendiriyor, bir rahatlama oluyor. En azından ilaçları düşünmedik. Moral verdiler. Çok güzel çaldı. Ağzına ve eline sağlık” dediler.