Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde temizlik seferberliği

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili hastane yönetiminden yapılan açıklamada, “Hastane Ana Bina, Ek Bina, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Binası, Vefa Psikiyatri Ek Binasında, Acil Servisler, Poliklinikler, Yataklı Servisler, Yoğun Bakımlar, Ameliyathane, Doğumhane ve Ayaktan Birimler, tuvalet ve lavabolar, asansörler ve merdiven boşlukları, cam, çerçeve, kapı, duvar, iç ve dış mekanlar olmak üzere her zaman yapılandan farklı olarak detaylı temizlik yapıldı. Hastanemizde yeni yönetim ile birlikte hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ve çalışanlarımıza daha hijyenik bir ortamda sağlık hizmeti alınıp verilebilmesi için yoğun şekilde çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.(EFE-)