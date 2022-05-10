Kütahya Evliya Çelebi Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Donem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının başladığı bildirildi.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde il içi ve il dışından gelen toplam 15 sağlık çalışanının katıldığı Sağlık Bakanlığının belirlediği ve uluslararası geçerliliği olan standartta yoğun bakım eğitimi verilecek Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı kursu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz'ın konuşmaları ile başladı.