Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nden randevusuz psikiyatri destek hizmeti

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Kütahya'ya gelen depremzedelere, afet bölgesinde çalışanlara, bölgeye gidip gelen gönüllü yardımseverlere, ayrıca deprem dolayısıyla etkilenen vatandaşlara, Vefa Psikiyatri Merkezi Ek Hizmet Binasında psikolojik hizmet sunan polikliniklerden randevuya gerek duymaksızın faydalanabileceklerini söyledi.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinden gelen depremzedelere kucak açmaya devam ediyor. Hastane Psikiyatri Merkezi, afetten etkilenen çocuk ve erişkinlere psikolojik destek veriyor. Depremzedeler, yetişkin ve çocuk polikliniklerinden randevu almaksızın faydalanabiliyor.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezi Ek Hizmet Binası Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kader Semra Karataş, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek gerektiğini, yaraları beraber saracaklarını ifade etti.

Dr. Karataş, “Yalnızca fiziksel değil ruhsal sorunlara da yol açan depremler saniyeler sürse bile bireyler üzerindeki psikolojik etkileri uzunca bir süre devam edebiliyor. çerçevede depremden etkilenen erişkinler psikososyal yardımı çekinmeden almalıdırlar. Bu desteği almak için, randevu almadan sadece hastanemize başvurmaları yeterli olacaktır. Depremzedeler kadar deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları, yargı çalışanları, kolluk kuvvetleri gibi meslek grupları da travmatik bir süreç yaşadı. Ayrıca ekran başında ki vatandaşlarımız ruhsal olarak etkilendi. Bu şekilde bölgede görev alan ve dolaylı olarak ruhsal etkilenme yaşayan kişilere de randevusuz şekilde Polikliniklerimizde hizmet vermekteyiz“ dedi.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Nihal Yurteri Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Rahime Kaya ve Uz. Dr. Ezgi Gezgin, “Geleceğimiz çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya hazırız diyerek”, depremzede çocuklarımızın yaşadıkları travma sonucunda randevusuz hizmet vereceklerini belirtti.

“Arama kurtarma ekipleri de randevusuz başvurabilir”

Arama kurtarma ekiplerinin de randevusuz başvurabileceklerini belirten Dr. Çetin, “Çocuklar bu travmaya, yaşlarına ve içinde bulundukları gelişim dönemleri ile travmayı deneyim biçimlerine göre çok farklı yanıtlar verebilmekte. Travma karşısında verilen her yanıt anormal olmamakla birlikte çocuğu değerlendirmek, gereğinde takip ve tedavi etmek için randevusuz hizmet vermekteyiz" dedi.

'Tüm birimlerimizle depremzedelerin yanındayız'

Tüm birimleriyle depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Türkiye'yi yasa bağan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Dr. Erarslan, “ Kütahya Valiliği, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, hastane olarak tüm birimlerimizce ilk günden beri tüm hazırlıklarımızı yaparak, el birliğiyle depremin yaralarını sarmaya çalışmaktayız. Afet bölgesinden yakınlarının yanına şehrimize, tedavi için hastanemize gelen kardeşlerimiz var. Vefa Psikiyatri Merkezi Ek Hizmet Binamızda, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla, depremzedelere ve çocuklara, arama kurtarma ekiplerine, bölgede görev yapanlara yönelik randevusuz psikolojik destek vermekteyiz. Gerekli işlemler için hastanemize başvurmaları yeterlidir. Bu felakette hiçbir destekten kaçınmayan çalışma arkadaşlarıma iyiki varsınız diyorum. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesinin ne kadar büyük ve özverili bir aile olduğunu gördüm. Hastanemizin tüm çalışanlarına, bu dönemde duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.