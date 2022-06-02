Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nin Kalite Standartları Değerlendirme başarısı

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığından gelen başarı haberinden sonra, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren çalışanların emekleri için teşekkür toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Başhekim Yardımcıları Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Uz. Dr. Sercan Şimşek, Müdür Yardımcıları, Hekimler, Süpervizörler, Kalite Birimi, Eğitim Birimi ve Hemşireler katıldı.

Çalışan memnuniyeti ile birlikte, hasta ve hasta yakınlarının en iyi sağlık hizmeti almasını hedeflediklerini belirten Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan; “Kütahya ve bölge halkına etkili sağlık hizmeti sağlayan hastanemiz, güçlü ve deneyimli kadrosu ile Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinde 100 üzerinden 91,47 puan alarak yukarı ivmelenme başarısı tescilledi. Bundan sonraki hedeflerimiz hem bu kaliteyi sürdürmek hem de denetleme dışındaki alanlarda da kendimizi geliştirmek için çalışmak olacaktır. Tüm çalışanlarımız sürece büyük bir özveri ile katkı sunmuşlardır. Bu başarının mimarları olan, yöneticilerimiz ve kalite ekibimiz başta olmak üzere tüm idari personelimizi ile kalite koordinatörlüğümüzü tebrik ediyor ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanenin daha önceki değerlendirmelerine göre daha yüksek puan aldığını belirten Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, “Hastane Yönetimi ve çalışanlarımızın ekip ruhuyla, büyük özveriyle katkı sağladıkları kalite çalışmaları yerinde değerlendirilmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu puanı özveriyle çalışıp hak eden ekibimizi yürekten kutluyorum. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirilmede hastane kalitesini ispat etmiş oldu. Bu başarının kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, daha iyileri için çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu..

Toplantıya katılarak, memnuniyetini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Kalite puanını duyduğum zaman çok mutlu oldum. Alınan puan çok kıymetli, bu tamamen sizin eserinizdir, hepinizin eline emeğine sağlık. Kalite olarak bu yoğunluk ve yorgunluğa rağmen çok iyi bir puan aldınız hepinizi tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık, hepinize çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum, hayırlı olsun” dedi.