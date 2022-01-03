Kütahya Evliya Çelebi'de 'Ses Hastalıkları Polikliniği'

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'ndaki Ses Hastalıkları Polikliniği'nin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Ses Hastalıkları Polikliniği, Genel KBB poliklinik hizmetlerine ek olarak perşembe günleri 9.00-12.00 saatleri arasında ses kısıklığı, yutma güçlüğü olan hastalara yönelik hizmet vereceği belirtildi.

KBB Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Fatih Oğhan, “Ses teli polipleri, guatr ameliyatı sonrası ses kısıklığı, ses teli felci, konuşmada güçlük, aşırı ince veya kaba sesle ilgili herhangi bir sorunla ilgili bu kliniğe randevu alarak başvurulabilecek. Hastalarımızı bekliyoruz” dedi.