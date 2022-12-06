Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği saldırıları kınadı

Kütahya'da hafta sonu gerçekleşen karşılaşmalarda bazı istenmeyen olaylar yaşandı. Gökler Belediyespor-Gediz Gençlikspor karşılaşması 90+1'de tatil edildi. Karşılaşmada bir futbolcunun kırmızı kart görmesi ve ardından kadın hakeme tokat atması sonucu maç tatil edildi. Olaylar, Gökler Belediyespor karşılaşmada 1-0 mağlup durumda iken yaşandı. Domaniç'te ise Sarıotspor-Özel İdare Spor karşılaşması vardı ve Sarıotspor 2-0 rakibine kendi sahasında yenildi. Ancak karşılaşma sonundan dönüş yolunda hakemlerin önünü kesen 5 kişilik taraftar grubu hakemleri darp etti. Hakemler şikayetçi oldu ve 5 kişi savcının tutuklanmaları talebi ile cezaevine gönderildi.Kütahya Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şubesi Başkanı Ahmet İlhan Aydın, son günlerde hakemlere yapılan saldırıları bir basın açıklaması ile kınadı.