Kütahya Fatih Anadolu Lisesi'nde 'Okuma, anlama ve anlatma' seferberliği

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Fatih Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirerek aralarında kitap okuma ve bunla ilgili inceleme-tartışma yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerden yaptıkları okuma çalışmasının detayları hakkında bilgi alan Başyiğit; Fatih Anadolu Lisesi'nde bir grup öğretmen tarafından, hem kendi kişisel gelişimlerini sürekli hale getirmek, hem de öğrencilerine örnek olabilmek için bir okuma anlama ve anlatma seferberliği başlatıldığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu ve bunu yerinde görmek için geldiğini belirtti.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Başyiğit, burada, okuldan sonra resim öğretmenleri eşliğinde, resim çalışması yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Yapılan resimleri inceledi ve bunlar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalardan ötürü okul idaresini ve öğretmenleri tebrik etti.

Kitap okuyan öğretmenler, önceden belirlemiş oldukları, güncel veya klasik iki kitabı seçiyor. Bunları belirledikleri süre içerisinde okuyor, kendince değerlendirmesini yapıyor. Daha sonra ise yine önceden belirlenmiş bir tarihte hep birlikte bu kitapları inceliyor, irdeliyor ve kitaplarla ilgili çıkarımlarda bulunuyorlar. Kitapların derinlerinde yatan hazineleri keşfe çıkıyorlar. Aynı zamanda dostluk arkadaşlık ortamına da katkı sağlayan kitap okuma ve bununla ilgili düşüncelerini paylaşma ortamı öğretmenlerin birbirini daha iyi tanımasını sağlıyor.