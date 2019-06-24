Kütahya Ferace Halk Oyunları Topluluğu Ankara'da

Orman Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşmasında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü de yöresel ürünlerin sergilendiği stant ile yerini aldı.

Organizasyon çerçevesinde yapılan kültürel etkinliklerde Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Ferace Ekibi Halk Oyunları Topluluğunun gösterileri katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.