Kütahya Fuat Paşa Kız Kur'an Kursunda Hafızlığa Geçiş Töreni

Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında eğitim gören Fuat Paşa Kız Kur'an Kursu'na devam eden Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri, hafızlığa hazırlık aşamasını başarıyla bitirip hafızlığa başladılar.

Fuat Paşa Kız Kur'an Kursu'nda düzenlenen hafızlığa geçiş törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar ve proje sorumluları katıldı.

Programın açılış konuşmalarını yapan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, çocukların kendileri için gurur kaynağı olduklarını ifade ederek, hafızlığa geçen çocuklara başarı dilediler. Program, hafız adaylarının hazırlamış oldukları ilahileri seslendirmeleriyle sona erdi.