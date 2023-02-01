Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Tüfek Genç Bayanlar Takımı Türkiye birincisi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Tüfek Genç Bayanlar takımı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda Türkiye birincisi oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda 10 metre Havalı Tüfek Genç Bayan kategorisinde yarışan Hatice Yel 620,9 atarak Türkiye Şampiyonu olmuş aynı zamanda milli takım baraj puanını geçmiştir. 10 metre Havalı Tüfek Genç Bayanlar Fatmanaz Arslanhan, Havva Nur Bildik ve Hatice Yel'den oluşan takımımız Türkiye birincisi oldu. 10 metre Havalı Tüfek Genç Bayan kategorisinde yarışan ve 614,9 atarak finale kalan sporcumuz Türkiye 7.si oldu. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederiz ” ifadelerine yer verildi.