Kütahya Güzel Sanatlar MYO'da çini eğitimleri

Dumlupınar Üniversitesinin, Kütahya Belediyesinin ve Zafer Kalkınma Ajansının Sosyal Destek Programı Güdümlü Proje başlığı altında desteklenen ortak projesi olan ‘Belediye - Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe' projesi kapsamında başlayan İleri Çini Eğitimleriyle ilgili Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada,” Kütahya, zanaat ve halk sanatları alanında ilerleyen, var edebilme kültürü kalkınma hedeflerinin odağına yerleştirmiş olan bir kenttir. Bu nedenle, Kütahya Belediyesi ile diğer bütün yerel ortaklar, verdikleri hizmetlerde var edebilme ve kültürünü ön plana yerleştirmektedir. Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen bu projeden beklenen sonuçlardan biri, Kütahya'da var olan var edebilme kültürel endüstriler alanındaki bilgi ve deneyimin kurumsal olarak gelecek nesillere aktarılabileceği bir hafızanın oluşturulmasıdır. Duayen çini sanatçıları ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Çini Sanatı programı öğretim görevlileri ile birlikte proje kapsamda sanatçı ve zanaatkarlara 240 saat İleri Çini Eğitimi verilerek kültürel mirasın yeni nesillere aktarımı sağlanmaktadır. Kütahya Belediyesinin eş güdümcü kurum rolünü üstlendiği projenin paydaşları arasında üniversitemizin yanı sıra Kütahya Valiliği, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası bulunmaktadır” denildi.