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Kütahya HEM'e sertifika

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilen ’İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001:2007 Sertifikası’nı Vali Ömer Toraman’dan aldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilen 'İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001:2007 Sertifikası'nı Vali Ömer Toraman'dan aldı.


Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun, "İş Sağlığı ve Güvenliği" standartlarını yükseltmek amacıyla başvuruda bulunduğu ve MEB tarafından görevlendirilen dış tetkikçiler Sezai Kuruşçu ve Ahmet Bırtıl tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda almaya hak kazandığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001:2007 Sertifikası Vali Ömer Toraman tarafından İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e verildi.


Müdür Hasan Başyiğit, Türkiye'de ilk kez bir Halk Eğitim Merkezine bu belgenin verildiğini ifade etti. Vali Toraman başarılarından dolayı Hasan Başyiğit ve Kütahya Halk Eğitim Merkezi'ni tebrik etti.

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