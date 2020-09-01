Kütahya heyeti Ankara'da bakanlarla görüştü

Kütahya heyeti, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, bakanlıkların şehirdeki yatırım ve faaliyetleriyle alakalı bilgi alış verişinde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Kütahya milletvekiller Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'dan; tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla paha biçilmez zengin turizm kaynaklarına sahip olan Kütahya'mızın bu potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması, ülkemiz ve bölgemizin kalkınmasında daha etkin rol alabilmesi amacıyla 'Kültür ve Turizmi Master Planı' oluşturulmasını istedik.Kütahya Ulu Camimiz ve Yoncalı Mahallemizde bulunan 1. Alaaddin Keykubat camimizin restorasyonunun gerçekleştirilmesi ve ülkemizin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan, dünyada nadir bulunan mineralli sulara sahip şifalı kaplıcalarımızın bulunduğu Kütahya Yoncalı Termal Turizm Bölgemizin altyapı çalışmaları ile iç ve dış turizmde daha tanınır hale getirilmesi için bakanlığımızın yardımlarını istedik.Ayrıca kadim şehrimizin tarihi ve kültürel yapısının korunması adına Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu çalışmaların devam etmesinin gerekliliğini ifade ettik.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaretimizde de ülkemizin, ilimizin ekonomisi adına büyük önem arz eden, önemli yatırımlarımızdan biri olan Altıntaş, Zafer Organize Sanayi Bölgemizin altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması. Kütahyamızın yatırım hacminin daha da büyümesi, üretimin ve istihdamın artması ile ekonomik gelişmişlik düzeyimizin yükselmesi için bölgemize uygulanan Yatırım Teşviklerinin ilimizin şartları, OSB'lerimiz ve sanayicilerimizle işçi ve işverenimizin talepleri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi hususlarını bakanımıza ilettik.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile yapılacak olan ve ihalesi gerçekleştirilen Orta ve Küçük Ölçekli Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizin (ORKÜSAN) temel atma törenine bakanımızı hemşehrilerimiz adına davet ettik.Gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmelerin ilimiz ve Kütahyalı Hemşehrilerimiz adına önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyoruz. Kütahyamız'a desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a Kütahyalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunarız" denildi.