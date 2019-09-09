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Kütahya heyetinden Bakan Varank'a ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank’ı ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musatafa Varank'ı ziyaret etti.


Kütahya'da yapımı devam eden, tamamlanan ve yapılması planlanan yatırımlarının görüşüldüğü ziyaret, bakanlık makamında gerçekleşti.


Ziyarette; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç da hazır bulundu.

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