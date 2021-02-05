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Kütahya heyetinden MÜSİAD ziyareti

Kütahya heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ziyaret etti.

Kütahya heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ziyaret etti.


Vali Ali Çelik'e; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ile Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam eşlik etti.


Ziyarette, bölgesel kalkınma imkânları ile MÜSİAD'ın faaliyetlerine yönelik istişarelerde bulunuldu.

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