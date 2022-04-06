Kütahya Huzurevi personele afet farkındalık eğitimi

Yapılan eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil Mobil Uygulaması ve AFAD Gönüllüğü tanıtımının da yapıldığı eğitimde ayrıca, e-devlet üzerinden öğrenilen güvenli toplanma alanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin ardından deprem anı çök-kapan-tutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı icra edildi,