Kütahya İHH sivil kamplarında

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Genç İHH birimi, sanatçı Murat Kekilli ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde, zorla yerlerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ziyaret etti.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen gezide Azez ilçesindeki kamplarda inceleme yapıldı.

Yapılan gezi ile ilgili bilgi veren Genç İHH Birim Başkanı Murat Aydoğdu, şunları kaydetti: “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının gerçekleştiği yerlerde Sanatçı Murat Kekilli beyin davetimizi geri çevirmeyerek bizlere katılması ile beraber mazlum Suriye halkının çilesini bir anlamda yerelde ve ulusal alanda duyurmak istedik. Burada durum içler acısı. Bizler sıcacık evlerimizde rahat içerisinde yaşarken buradaki kardeşlerimizin yaşam şartları gerçekten içimizi burktu. Çok zor şartlar altında yaşayan insanların yine de hallerine şükrettiklerini gördük. Burayı gördükçe millet olarak, İHH olarak ne kadar önemli bir iş yaptığımıza bir kez daha şahit olduk. Yüreği engin vefakar, cefakar necip milletimiz bu zor zamanlarında bile mazlum coğrafyamıza desteklerini sürdürmeye, kardeşlerine sahip çıkmaya devam etmesini istirham ediyoruz.”

Murat Kekilli, yaptığı açıklamada, kamplardaki insanların yaşam mücadelesine şahit olduğunu belirterek, "Bu insanların çok zor şartlarda yaşadığını biliyorduk. Buradaki insanların umuda olan yolculuğunu duyuyorduk. Ama buraya gelerek tüm bu yaşananlara şahit olmak çok farklı. Burada gerçekten bir yaşam mücadelesi var ama öyle böyle bir mücadele değil. Her yağmurdan sonra katlanarak devam eden hayat mücadelesi bu. Eğer biz burada sadece bir gün yaşarsak isyan ederiz. Çünkü burası hayvanların bile ayakta zorla durduğu bir ortam. Tüm bu olumsuzluklara rağmen buradaki insanlar şükretmeye devam ediyor. Ben de bu insanlara bakarak inanılmaz şükür dersi aldım. Türkiye'de halinden şikayet eden dostlarımın buraya gelmelerini şiddetle tavsiye ediyorum." dedi.

Bölgedeki güvenlik güçlerinin de ziyaret edildiği inceleme gezisine dernek yetkilileri, İHH Arama Kurtarma ekibinden bazı isimler ile gönüllüler katıldı.