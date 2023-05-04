Kütahya İHH'dan 'Çocuk ve ergenlerde sağlıklı cinsiyet kimliği' eğitimi

Kütahya İHH'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Ailelere ve gençlere yönelik sivil sahada değer merkezli eğitim çalışmaları yürüten, Milli Eğitim Bakanlığı paydaş çalışmalar içinde bulunan İstanbul merkezli Süreyya Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından uzmanlarla yapılan çalıştaylar sonucu geliştirilen ve yürütülen Çocuk ve Ergenlerde Sağlıklı Cinsiyet Kimliği (ÇEKİM) Projesi çerçevesinde Kütahya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Sosyolog Aile Danışmanı Aliye Özkul Yılmaz dernek binasında bir eğitim gerçekleştirmiştir. Özkul Yılmaz, söz konusu eğitimin içeriğini, bu alanda çalışmaları ve yayınları ile bilinen Prof. Dr. Zeki Bayraktar ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Leyla Ezgi Tüğen tarafından hazırlandığını belirtmiştir. Günümüzde aileler ve eğiticileri endişeye sürükleyen konuların başında gelen gençler tarafından yaşanan cinsiyet karmaşasının temelleri hakkında bilgiler vermiştir. Biyolojik cinsiyet, psikolojik cinsiyet, cinsiyet kimlik bozukluğu kavramlarını açıklamış ve erken çocukluk döneminde anne ve babaların yaklaşımlarının cinsiyet gelişimine olan etkisinden söz etmiştir. Gençlerin ve çocukların sağlıklı bir cinsiyet kimliği geliştirebilmesi için sağlıkla aile dinamiğinin ve olumlu anne baba modelinin önemini vurgulamıştır” ifadelerine yer verildi.