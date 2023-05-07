Kütahya iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan otomobiller dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan ve isimleri belirtilmeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.