Kütahya il genelinde 241 bin 300 fidan toprakla buluştu

Kütahya'daki 'Geleceği nefes' kampanyası çerçevesinde il genelinde 241 bin 300 fidan toprakla buluştu.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Kütahya'da 36 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapıldığını ifade etti. Bölge Müdürü Keskin, "Geleceğe Nefes fidan dikimi çerçevesinde tüm ilçelerimizde etkinlik düzenledik. Kütahya merkezde protokolün katılacağı törenle Kirazpınar ve Kümaş Ağaçlandırma Sahaları'nda fidanları toprakla buluşturdu. Bizler bugün fidan, yarın nefes diyoruz ve dünya'ya nefes oluyoruz. Ve tüm vatandaşlarımızın da bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini biliyoruz. Bu nedenle 'Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyası'na tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız fidan bağışlayabiliyorlar. Hedefimiz, yemyeşil bir Türkiye ve yemyeşil bir Kütahya fotoğrafı oluşturmak” şeklinde konuştu.

KÜMAŞ'ta 36 bin 500 fidan toprakla buluşturulduğu törende ise, Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin ve protokol üyeleri de katıldı.